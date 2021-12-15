Видео: Россия сыграет с канадцами в форме сборной СССР 1956 года

Сборная России по хоккею сыграет в атрибутике сборной СССР 1956-го года в сегодняшнем матче против национальной команды Канады в стартовой игре Кубка Первого канала. Видео с презентацией игрового свитера опубликовали в соцсети Федерации хоккея России (ФХР).

«Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры. Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!», - сообщает пресс-служба ФХР.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции.

Казанский «Ак Барс» в сборной России представляют вратарь Тимур Билялов и форвард Артем Галимов. Также на турнире должен был выступить Дмитрий Воронков, но был вынужден пропустить соревнования из-за травмы, полученной в матче «Ак Барс» - «Салават Юлаев». За канадцев также сыграет форвард «Ак Барса» Джордан Уил.