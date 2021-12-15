Сборная России по хоккею обыграла Канаду в Москве

Сборная России обыграла национальную команду Канады со счетом 4:3 в стартовом матче Кубка Первого канала, который проходит в эти дни в Москве.

Россияне ударно начали первый период. Уже на пятой минуте игры Егор Коршков точным броском в девятку ворот канадцев открыл счет — 1:0. Обе команды имели достаточное количество моменты изменить счет на табло, но вратари в первом периоде сыграли безупречно.

Во втором периоде канадцы смогли усилить давление на ворота сборной России и в середине периода заработали большинство. Защитнику гостей Гормли удался точный кистевой бросок со средней дистанции — 1:1. Сборная России уже в следующем игровом эпизоде вновь вышла вперед. Разящий бросок удался Елесину — 2:1. На этом неприятные эпизоды для канадцев не закончились. Под самый занавес второго периода Никита Нестеров реализовал большинство, увеличив преимущество российской сборной до двух шайб — 3:1.

Этот эпизод негативно сказался на голкипере сборной Канады, который на старте заключительного периода неосмотрительно покинул ворота, и Шипачев забрасывал четвертую шайбу уже в пустые ворота — 4:1.

Канадцы не сдавались и сумели одну шайбу отыграть, реализовав выход два в одного, который завершил Одетт — 4:2. А в концовке периода О`Делл сократил разрыв до минимума, замкнув выверенную передачу на пустые ворота — 4:3. Но россияне сумели удержать победный счет.

Напомним, что сборная России провела этот матч в форме сборной СССР 1956-го года, в которой советская команда выиграла свои первые Олимпийские игры. Следующий матч российская сборная проведет завтра. Команда Алексея Жамнова сыграет против национальной сборной Швеции. Начало игры в 18:30.

Отметим, что хоккеисты казанского «Ак Барса» не приняли участия в этой игре. Нападающий Артем Галимов не попал даже в заявку на матч, а голкипер Тимур Билялов всю встречу провел на скамейке запасных. При этом форвард казанцев Джордан Уил сыграл в первом звене сборной Канады.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции.