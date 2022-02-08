Сборная России по хоккею сыграет против Швейцарии на Олимпиаде в Пекине

Сборная России сыграет с национальной командой Швейцарии на олимпийском хоккейном турнире в Пекине. Начало матча завтра в 11:40 по московскому времени.

Ранее стала известна итоговая заявка сборной России по хоккею на Олимпиаде. Казанский «Ак Барс» в составе сборной России представят форвард Дмитрий Воронков и вратарь Тимур Билялов. Напомним, что ранее Артем Галимов был исключен из национальной команды страны.

Полный список игроков сборной России на Олимпийских играх в Пекине

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба – «Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачев («Трактор»).

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Кирилл Марченко (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов («Локомотив»).

До 13 февраля включительно 12 команд проведут матчи группового этапа. Плей-офф стартует 15 февраля, а финальный матч запланирован на 20 февраля в день закрытия Олимпиады.

Сборная России, помимо матча против Швейцарии, на групповом этапе сыграет в группе «В» против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). Состав групп выглядит следующим образом.

Группа А

Канада, США, Германия, Китай

Группа В

Россия, Чехия, Швейцария, Дания

Группа С

Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия