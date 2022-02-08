Стала известна итоговая заявка сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

25 хоккеистов попали в итоговый список сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Завтра матчем против Швейцарии команда Алексей Жамнова стартует на хоккейном турнире Олимпиады.

Казанский «Ак Барс» в составе сборной России представят форвард Дмитрий Воронков и вратарь Тимур Билялов. Напомним, что ранее Артем Галимов был исключен из национальной команды страны.

Полный список игроков сборной России на Олимпийских играх в Пекине

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба – «Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачев («Трактор»).

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Кирилл Марченко (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов («Локомотив»).