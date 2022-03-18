Сборная России по хоккею может сыграть товарищеский матч против Китая

Федерация хоккея России планирует провести турнир в Санкт-Петербурге с участием сборных России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента ФХР Владислава Третьяка.

По словам Третьяка, помимо сборных России и Белоруссии участие в турнире смогут принять молодежные и олимпийские команды России.

«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе», – заявил президент ФХР.

Кроме того, Третьяк заявил о намерении провести в мае два контрольных матча.

«Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Белоруссии, Казахстана, возможно, Китая», - заявил президент ФХР.

Напомним, ранее стало известно, что место России в хоккейном Евротуре займет Швейцария, а главный тренер национальной команды Алексей Жамнов рассказал, чем будет заниматься сборная в период отстранения от Евротура.