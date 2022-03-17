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Спорт
17 марта 2022  10:20
Дамир Садриев

Сборная России на два года отстранена от Еврохоккейтура. Место россиян займет Швейцария

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Сборная Швейцарии по хоккею на два года заменит национальную команду России на этапах Еврохоккейтура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии.

Швейцарская сборная займет место России в качестве участника турнира вместе с Финляндией, Чехией и Швецией. 

Сообщается, что дебют швейцарцев состоится на этапе в Швеции, который пройдет с 5 по 8 мая.

Напомним, ранее IIHF приняла решение отстранить сборную России по хоккею от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году, а также перенести молодежный чемпионат мира, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году.

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