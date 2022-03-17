Сборная России на два года отстранена от Еврохоккейтура. Место россиян займет Швейцария
Сборная Швейцарии по хоккею на два года заменит национальную команду России на этапах Еврохоккейтура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии.
Швейцарская сборная займет место России в качестве участника турнира вместе с Финляндией, Чехией и Швецией.
Сообщается, что дебют швейцарцев состоится на этапе в Швеции, который пройдет с 5 по 8 мая.
Напомним, ранее IIHF приняла решение отстранить сборную России по хоккею от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году, а также перенести молодежный чемпионат мира, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году.