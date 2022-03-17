Жамнов рассказал, чем будет заниматься сборная по хоккею в период отстранения от Евротура

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отстранение национальной команды от участия в Еврохоккейтуре.

По словам Жамнова, у тренерского штаба сборной появится время для большего уделения внимания молодёжи, а также изучения ближайшего резерва.

«Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимания молодёжи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир. Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация. Надо смотреть вперёд и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается», – цитирует наставника национальной команды по хоккею «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что место России в хоккейном Евротуре займет Швейцария.