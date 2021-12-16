Сборная России обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Сборная России обыграла национальную команду Швеции со счетом 1:0 во втором матче Кубка Первого канала, который проходит в эти дни в Москве.

В упорной борьбе все решилось в третьем периоде, когда Войнов сумел открыть счет и забросил единственную шайбу в матче. Российская сборная победила с минимальным счетом, а голкипер Федотов оформил сухой матч, отразив все 30 бросков по своим воротам.

Напомним, что в прошлой игре сборная России обыграла сборную Канады со счетом 4:3. Тот матч россияне провели в форме сборной СССР 1956-го года, в которой советская команда выиграла свои первые Олимпийские игры.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции.

Следующий матч Кубка Первого канала сборная России проведет 18 декабря против национальной команды Чехии. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Швеция – Россия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

гол:

0:1 – 48 Войнов (Гусев, Ткачев)

Вратари: Хелльберг 22/23 – Федотов 30/30.