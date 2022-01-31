Сборная Канады сменила наставника на Олимпиаде в Пекине из-за перелома ребер Жюльена

Национальная команда Канады перед самым стартом Олимпиады в Пекине вынуждена была заменить главного тренера Клода Жюльена из-за перелома ребер, который специлист получил, неудачно упав на льду.

Команду на Олимпийских играх в Пекине возглавит 37-летний Джереми Коллитон, который с 2018-го по 2021-й год тренировал «Чикаго».

«Клод Жюльен был невероятно взволнован и польщен тем, что стал членом сборной Канады, и мы все разочарованы, что он не сможет возглавлять нашу команду в Пекине», – цитирует генменеджера национальной канадской команды Шейна Доана пресс-служба местной федерации.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» рассказывала об основных конкурентах сборной России на Олимпийских играх. Также мы публиковали расписание хоккейного турнира на ОИ в Пекине.