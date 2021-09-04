Сборная Белоруссии по футболу прилетела в Казань и потренировалась на базе ФК «Рубин»

Центральный стадион

Фото/архив: Владимир Васильев

Сборная Белоруссии по футболу накануне прилетела в Казань. Как стало известно ИА «Татар-информ», белорусы уже успели провести в пятницу вечером тренировочное занятие на базе ФК «Рубин».

Сегодня, 4 сентября, за день до игры с командой Уэльса в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года, состоится официальная предматчевая тренировка сборной Белоруссии на Центральном стадионе Казани и пресс-конференция с участием главного тренера Георгия Кондратьева и одного из игроков.

А вот валлийцы, которые только сегодня вечером прилетят в Казань, решили не тренироваться в столице Татарстана. Их предматчевая тренировка состоялась в Хельсинки, где 1 сентября Уэльс сыграл товарищеский матч с Финляндией (0:0).

Там же, в Хельсинки, прошла и предматчевая пресс-конференция валлийцев, поэтому в Казани до игры и.о. главного тренера сборной Уэльса Роберт Пейдж никаких комментариев уже не даст. Напомним, что де-юро главным тренером валлийев все еще является легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, который в ноябре прошлого года был арестован по обвинению в нападении на свою экс-подругу.

По сведениям ИА «Татар-информ», национальная сборная Уэльса поселится в Казани в пятизведочном отеле «Мираж», который находится в нескольких сотнях метров от Центрального стадиона, где в воскресенье, 5 сентября, пройдет матч Белоруссия – Уэльс. Начало встречи в 16:00, однако игра пройдет в закрытом режиме без зрителей по регламенту УЕФА.

Дело в том, что эта встреча проходит на нейтральном поле из-за проблем с авиасообщением между европейскими странами и Белоруссией. Ранее по этой же причине в Казани свой домашний матч в квалификации Лиги конференций УЕФА провела команда «Торпедо-БЕЛАЗ» из Жодино против датского «Копенгагена».

Интересная деталь – диктором матча Белоруссия – Уэльс, а также игры Белоруссия – Бельгия, который пройдет в Казани 8 сентября, станет бывший диктор домашних матчей «Рубина» Тимур Беляков.

После игры с валлийцами, белорусы останутся в Казани, где продолжат подготовку к матчу с Бельгией. По сведениям ИА «Татар-информ», в их планах значится тренировка на базе «Рубина» на следующий день после матча с Уэльсом, затем, 7 сентября, состоится предматчевая тренировка на Центральном стадионе Казани.

В день игры, 8 сентября, белорусы утром проведут разминку на базе «Рубина», а в 21:45 на Центральном стадионе Казани начнется матч Белоруссия – Бельгия. Он также пройдет без зрителей.