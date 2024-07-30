«Повысить уровень жизни каждого человека»: в Черемшан приехал автобусный марафон

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» 30 июля прибыл в Черемшан. Цель мероприятия — общение с жителями и знакомство с проблемами на местах.

На встречу с черемшанцами приехали заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, председатель межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» Данис Шакиров, генеральный директор Акционерного общества «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамил Ягудин и глава Черемшанского района Рамиль Айбатов.

В районном Доме культуры спикеры пообщались с представителями районного актива, с руководителями предприятий, организаций, подведомственных учреждений, с предпринимателями, депутатами местного самоуправления.

Модератором встречи выступил известный телеведущий Дмитрий Второв.

Спикеры рассказали о проделанной за последние пять лет работе в Татарстане, о национальных проектах и мерах поддержки, оказываемых гражданам, заключающим контракты с Министерством обороны РФ.

Сегодня в обществе одной из самых актуальных тем является поддержка участников специальной военной операции, и понятно, что каждый выступающий в той или иной мере коснулся этого вопроса.

«В районе работа по организации гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне специальной военной операции, организована на должном уровне. Никто не остается в стороне от этой благородной миссии, которая объединила нас: организуем ярмарки добра, изготавливаем маскировочные сети, блиндажные свечи. Каждый глава сельского поселения побывал у наших бойцов, увидел, как воюют наши ребята», — рассказал Рамиль Айбатов, который и сам не раз лично доставлял груз в зону СВО.

Как отметили все участники автобусного тура, забота о благополучии людей — главный приоритет развития России.

«Сегодня в республике работают около 50 программ. Основная цель всех этих проектов — это повысить уровень жизни каждого человека. Новые программы и проекты помогают решить самые важные вопросы. Сегодня у нас в республике созданы все условия для работы и жизни», — сказал в своем выступлении Данис Шакиров.

По словам главы района, Черемшан принимает активное участие в национальных проектах, реализуемых в республике. Ремонт дорог, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и строительство новых, ремонт в домах культуры и школах— все это направлено на улучшение условий жизни черемшанцев.

«К сожалению, в районе есть проблема хороших дорог, и этот вопрос требует решения», — отметил в своем выступлении Шамил Ягудин.

Черемшанцы также высказали свои мнения и предложения. В основном они касались состояния дорог и общежития для студентов аграрного техникума.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии Гульсиры Шарифуллиной.