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Саудовская Аравия стала полноправным членом БРИКС
Саудовская Аравия официально получила полноценное членство в организации БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
«Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене», — заявили на телевидении королевства.
Напомним, в августе 2022 года на саммите БРИКС в ЮАР объявили о том, что в состав организации пригласят еще шесть стран.
Напомним, намеченный на октябрь саммит в Казани Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал как кульминацию деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС. Провести саммит БРИКС именно в столице Татарстана предложил сам российский лидер.
Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения мероприятия была выбрана Казань. Раис РТ Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.
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