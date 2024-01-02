Саудовская Аравия стала полноправным членом БРИКС

Саудовская Аравия официально получила полноценное членство в организации БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене», — заявили на телевидении королевства.

Напомним, в августе 2022 года на саммите БРИКС в ЮАР объявили о том, что в состав организации пригласят еще шесть стран.

Напомним, намеченный на октябрь саммит в Казани Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал как кульминацию деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС. Провести саммит БРИКС именно в столице Татарстана предложил сам российский лидер.

Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения мероприятия была выбрана Казань. Раис РТ Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.