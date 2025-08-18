Сария Сабурская встретилась с татарстанскими призывниками в Самарской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская посетила войсковые части Самарской области, где проходят службу татарстанские призывники. Традиция таких визитов существует с 2011 года и позволяет оценить условия службы ребят из республики.

В этом году поездка проходит в рамках федеральной программы «Время героев» по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В составе делегации — Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков и Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

«Провели встречу с призывниками и командованием части, пообщались с ребятами, познакомились с условиями их службы. В части созданы достойные условия, работает современный медицинский центр, в том числе кабинет стоматолога», — рассказала Сабурская.

Напомним, что в Татарстане реализуется программа «Батырлар», инициированная Рустамом Миннихановым. Она помогает ветеранам СВО построить карьеру в госуправлении.

О запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.