Общество 4 декабря 2025 12:13

Сария Сабурская подвела итоги пятилетней работы проектного офиса ЦУР Татарстана

Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская, являясь председателем проектного офиса Центра управления регионом (ЦУР) республики, подвела итоги пятилетней работы этого органа во время прямого эфира. За пять лет работы проектный офис провел 25 заседаний, на которых обсуждались актуальные вопросы и проблемы жителей региона.

«Эффективность работы центра очевидна. Поначалу, когда пять лет назад было поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о создании центров управления регионом, возникало непонимание, зачем они нужны, если уже существуют правительства и администрации. Но это оказалось правильным решением», – отметила Сабурская.

Главная задача проектного офиса – совершенствование механизма работы с обращениями граждан. Орган выявляет актуальные проблемы в каждом регионе, вырабатывает системные подходы к их решению и способствует выстраиванию диалога между государством и гражданами. В работе активно участвует АНО «Диалог Регионы», которое совместно с проектным офисом анализирует обращения через все каналы связи: информационные системы, письменные и звуковые обращения, горячие линии муниципалитетов, министерств и ведомств.

Проектный офис действует как коллегиальный орган: в него входят представители всех министерств и ведомств республики, исполнительной власти, депутатского корпуса, а также аппарата Раиса республики. Одной из ключевых задач является координация работы с обращениями граждан и направление полученной информации руководству республики для выработки мер, направленных на повышение качества жизни населения.

«Мы проводили заседания с участием представителей муниципальных образований и городских округов. Чаще всего обсуждались темы, связанные с обращениями граждан, например, реализация законодательства по обращению с бытовыми отходами и работа региональных операторов. Обсуждения помогают улучшать качество работы, что отражается в числе обращений», – отметила Сабурская.

Она добавила, что некоторые вопросы требуют решения на законодательном уровне. «Например, разделение бытовых и строительных отходов вызывает обращения граждан, особенно в сезон ремонта и уборки садов. Эти предложения мы направляли в Государственную Думу и Раису республики для совершенствования законодательства», – заключила омбудсмен.

