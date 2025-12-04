«220 тыс. обращений в 2025 году»: Сабурская о том, как в РТ реагируют на запросы граждан

Об активной работе платформ обратной связи с жителями в 2025 году сообщила Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом (ЦУР) Татарстана Сария Сабурская во время прямого эфира.

«Сейчас диалог с населением выстраивается через несколько инструментов», – отметила омбудсмен. Одним из них является государственная информационная система «Народный контроль». Практически все муниципальные образования, организации, учреждения, министерства и ведомства подключены к этой системе в качестве модераторов – всего более 900 исполнителей. Только в 2025 году через «Народный контроль» поступило свыше 84 тыс. обращений.

Другой платформой является «Госуслуги. Решаем вместе», которая работает уже пять лет. Сегодня личные кабинеты для работы с населением открыты во всех министерствах, ведомствах и подведомственных учреждениях. За пять лет через систему поступило более 420 тыс. обращений, в этом году – около 87 тысяч.

«Это говорит о том, что люди активно используют эту площадку, понимая, что власть может быстро реагировать на их обращения», – подчеркнула Сабурская. Платформа работает в рамках федерального закона № 59 о порядке рассмотрения обращений граждан: заявители могут получить ответ в течение 10 дней, хотя максимальный срок – 30 дней.

Особое внимание уделяется качеству ответа и срокам рассмотрения. «Я как главный модератор этих систем контролирую, чтобы обращения рассматривались своевременно и качественно. Если нужно, возвращаем вопросы на доработку», – добавила омбудсмен.

Кроме того, действует система «Инцидент-менеджмент», которая анализирует комментарии и обращения в социальных сетях. В рамках проекта АНО «Диалог Регионы» вместе с администрацией Республики Татарстан реагируют на обращения в течение 3–4 часов, тогда как несколько лет назад это занимало 6–7 часов.

«В общей сложности на 1 ноября 2025 года через все цифровые платформы обратной связи поступило более 220 тыс. обращений и комментариев», – подытожила выступающая.

Сабурская отметила, что такие системы позволяют выстраивать оперативный диалог между гражданами и властью и повышают эффективность реагирования на проблемные вопросы жителей республики.