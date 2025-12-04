Татарстанцы в 2025 году направили через «Народный контроль» свыше 84 тыс. обращений

В республике активно работает обратная связь с жителями, отметила Уполномоченный по правам человека Сария Сабурская во время прямого эфира, подводя итоги работы с обратной связью за 2025 год.

«Жизнь меняется, меняются возможности, и сегодня важно использовать цифровые технологии для связи с населением», – подчеркнула она.

Для этого в Татарстане действует несколько платформ: государственная информационная система «Народный контроль», Платформа обратной связи «Госуслуги Решаем вместе», а также система анализа сообщений в социальных сетях «Инцидент-менеджмент».

«Только в этом году через „Народный контроль“ поступило порядка 84 тыс. обращений и уведомлений. С момента запуска системы указом президента республики в мае 2012 года всего мы получили более 1,8 млн поддержек от заявителей и свыше 4 млн комментариев», – отметила Сабурская.

Наиболее частыми темами обращений стали благоустройство и инфраструктура, дороги, а также жилищно-коммунальное хозяйство. Сабурская подчеркнула, что платформа охватывает 119 направлений и пользуется большим спросом среди населения, что подтверждает ее эффективность в налаживании диалога между жителями республики и властями.