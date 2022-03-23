Sanofi ограничит расходы на территории России и Беларуси

Французская биотехнологическая корпорация Sanofi из-за ситуации на Украине откажется от трат, не связанных с поставками жизненно необходимых лекарств и вакцин, в России и Беларуси. Об этом говорится в заявлении компании.

«<...> мы решили немедленно прекратить любые новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно важных лекарств и вакцин в России и Беларуси», — подчеркнули в корпорации.

Речь идет, в частности, об отказе от трат на рекламу и прекращении набора новых пациентов для текущих клинических испытаний. Лечение уже набранных пациентов будет продолжено.

«Полное прекращение нашей деятельности лишило бы людей жизненно важных лекарств и вакцин, в которых они нуждаются, и добавило бы страданий. Это противоречило бы нашей цели», — уточнили вместе с тем в компании.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.