Фото: © СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»

Санкт-Петербург запустит шесть новых тематических сезонов на выставке-форуме «Россия», которая развернута на ВДНХ в Москве до 8 июля 2024 года. Новые сезоны – креативный, легендарный, блистательный, энергичный, семейный, открытый – продемонстрируют новый этап жизни города и страны, а также возможности для личного развития молодежи и детей.

«Санкт-Петербург — это город, где рождается хорошее настроение. В основу работы стенда на выставке “Россия” мы закладывали принцип “Начни свое посещение Санкт-Петербурга с посещения экспозиции на ВДНХ”. Высокие технологии и креативные идеи команды позволяют нам рассказать о многом и в разных форматах», — рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

В комитете сообщили, что с 4 ноября, дня запуска работы выставки «Россия», экспозицию Санкт-Петербурга посетили 2,5 млн человек. Здесь проходят интерактивы, лекции, мастер-классы, викторины, розыгрыши, встречи с интересными спикерами, танцы.

Экспозиция Санкт-Петербурга на ВДНХ представлена в формате «Было-Стало-Будет»: в 16 тематических сезонах посетители знакомились как с уже реализованными масштабными проектами, так и с планами современного мегаполиса.

Благодаря серьезным техническим возможностям, стенд постоянно меняет наполнение, что позволяет креативно презентовать разные отрасли и достижения Петербурга. Так, в исторический сезон в его фотозону из Петропавловской крепости приехала скульптура «Зайцы, спасающие собрата». Для морской недели привезли подлинный штурвал ледокола «Красин», а для спортивной — настоящие хоккейные кубки.

Экспозицию посетили более 100 амбассадоров города. На стенде провели 80 розыгрышей призов и вручили более 110 тысяч сувениров. Одним из главных призов стал тур в Северную столицу.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.