Санкции Запада: побег легионеров из ЦСКА и «Зенита» сделал УНИКС фаворитом Единой Лиги

На фоне футбола и хоккея, где отток легионеров носит единичный характер, баскетбольные клубы страдают больше всех в отечественном спорте. Гранды российского баскетбола – ЦСКА, «Зенит» и УНИКС – лишились не только Евролиги, но и половины составов. Как отъезд иностранцев скажется на раскладе сил – в обзоре спортивной редакции «Татар-информа».

На фоне массового оттока иностранцев, который коснулся всех клубов, УНИКС сумел минимизировать потери, сохранив в команде не только четырех легионеров, но и, что более важно, тренерский штаб.

Главная звезда всего чемпионата Марио Хезонья остался в составе казанского клуба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Марио становится главным козырем в рукаве Перасовича

В составе казанского клуба остались иностранцы Тони Джекири, Марко Списсу, О Джей Мэйо и главная звезда всего чемпионата Марио Хезонья. Колоссальное количество иностранных звезд из всех клубов уже покинуло чемпионат, поэтому Марио становится главным козырем в рукаве Велимира Перасовича. К слову, свой уровень против ослабленных противников Хезонья продемонстрировал уже в домашней игре против «Цмоки-Минска», став первым баскетболистом УНИКСа в истории Единой Лиги, оформившим трипл-дабл. Невероятное доминирование.

Что касается Джекири и Мэйо, то в игре против минчан сыграл только первый. Нигериец за 19 минут набрал 11 очков, отдал 6 передач и сделал 4 подбора. Мэйо, ставший героем встречи против ЦСКА, игру с «Цмоки» пропускал из-за травмы, но, по нашей информации, должен восстановиться уже к ближайшей игре против «Нижнего Новгорода».

Итальянский разыгрывающий Списсу вернулся в Казань лишь накануне и прямо сейчас с партнерами готовится к волжскому дерби. Это нам подтвердил президент казанского клуба Евгений Богачев. Логику Марко и возвращение в расположение команды из чувства признательности к УНИКСу можно понять. В начале сезона итальянец не сумел пройти медосмотр в испанской «Уникахе», после чего руководство казанского клуба решило рискнуть и дало Списсу шанс сыграть в Евролиге. Сейчас итальянец отблагодарил клуб, не бросив его в трудную минуту.

Невероятно важно еще и то, что руководство УНИКСа сумело сохранить тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем. Очевидно, что столь яркое выступление казанцев в Евролиге, а также лидерство в Единой Лиге связано именно с именем хорватского специалиста. В начале сезона дела у команды что во внутреннем чемпионате, что в Европе шли не очень. И Перасович находился под огромным шквалом критики и болельщиков, и экспертов. Но уже спустя несколько месяцев все изменилось. И основным претендентом за золото казанцев делает уже не столько наличие иностранных игроков, сколько наличие главного тренера.

Марко Списсу вернулся в Казань лишь накануне и прямо сейчас с партнерами готовится к волжскому дерби Фото: unics.ru

«Мы можем потребовать вернуть деньги, поскольку Брэнтли разорвал контракт в одностороннем порядке»

Несмотря на то что расположение команды покинуло пять легионеров, ситуации у многих разные. Окончательно и бесповоротно клуб покинул пока лишь Джон Холланд. Об этом пресс-служба казанцев сообщила 8 марта. 33-летний защитник, вернувшийся в Казань по ходу этого сезона и не успевший сыграть ни одного матча, продолжит карьеру в турецком «Бурсаспоре».

Интересная ситуация сложилась с другим американцем Джарреллом Брэнтли. Он самовольно покинул расположение команды еще до начала событий на Украине. Подробнее об этом нашему изданию рассказал президент УНИКСа Евгений Богачёв.

«Мы можем потребовать вернуть все деньги, которые он получил в УНИКСе, поскольку Брэнтли разорвал контракт в одностороннем порядке и не силу форс-мажорных обстоятельств. Он просто принял рекомендацию посольства США в России покинуть нашу страну», – заявил Богачев в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Сообщалось, что форвард может попытаться завершить сезон в американской G-лиге, но казанцы могут заблокировать данную возможность, поскольку для этого требуется разрешение российского коллектива. «Окончательно, что и как будем делать с Брэнтли, мы пока не решали», – подчеркнул президент УНИКСа.

Более прозрачная ситуация с другими американцами, потеря которых сильнее всего скажется на классе команды. Джон Браун III, Лоренцо Браун и Айзея Кэнаан покинули Казань по согласию руководства клуба. Однако, что примечательно, официально о разрывах контрактов пока не сообщалось. А тот же Браун Третий после победы над Минском даже выложил историю в Инстаграме с подписью «Зеленая банда», где он поддерживает команду.

Джекири в матче против минчан за 19 минут набрал 11 очков, отдал 6 передач и сделал 4 подбора Фото: unics.ru

Каким будет обновленный состав УНИКСа?

В игре против «Цмоки-Минска» стартовая пятерка команды Перасовича выглядела следующим образом: Вячеслав Зайцев, Тони Джекири, Артем Комолов, Марио Хезонья, Андрей Воронцевич. Три игрока сборной России, топовый легионер и суперзвезда.

При этом Мэйо сидел на скамейке, Списсу к тому моменту еще не вернулся, а выходившие на замену россияне: Георгий Жбанов, Артем Клименко и Дмитрий Узинский картины не портили. Из 98 очков, набранных УНИКСом против Минска, 62 пришлись на российских игроков. Когда еще такое можно было увидеть?

На случай дальнейших потерь Перасович готов задействовать, а также подключать к тренировкам основной команды игроков из УНИКСа-2. Так, в предыдущей игре данным шансом воспользовались Сергей Драковский и Алексей Павлов, вызвавшие овации на трибунах после выхода на паркет.

Руководство УНИКСа сумело сохранить тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем Фото: unics.ru

«Больше всего не повезло “Зениту”: Санкт-Петербург покинули все без исключения легионеры»

Мы уже отмечали, что при сложившейся ситуации с легионерами УНИКС становится главным фаворитом за золото. Логично уделить внимание и перестановкам в составах конкурентов.

ЦСКА покинули все легионеры, за исключением Николы Милутинова и Уилла Клайберна. Позиции сербского центрового по понятным причинам в ЦСКА нерушимы, а вот по американцу сейчас какие-либо прогнозы делать трудно, в предыдущей игре с «Автодором» Клайберн не играл, а СМИ активно сватают MVP «Финала четырех» Евролиги-2018/19 в Европу. Что по россиянам, то ЦСКА не был бы самим собой, если бы разрушился после уезда легионеров. В составе все еще остаются Алексей Швед, Никита Курбанов и Семен Антонов.

Больше всего из топов не повезло «Зениту»: Санкт-Петербург покинули все без исключения легионеры, остался лишь испанский наставник Хавьер Паскуаль. Однако петербуржцы уже сделали несколько трансферов, подписав ветеранов Сергею Моня и Виталия Фридзона, а также американца Аарона Карвера. Но результат делают «старички», составленные из костяка российских игроков: Сергей Карасев, Андрей Зубков, Дмитрий Кулагин и Денис Захаров. Так произошло в последней календарной игре «Зенита» против «Пармы» в Единой Лиге. А вот у «Пармы» и «Автодора» проблемы еще больше – пермяки лишились всех легионеров, а саратовцы всех лидеров и главного тренера Эмиля Райковича.

Но не для всех побег легионеров из российского баскетбола стал проблемой. Например, краснодарский «Локомотив» сохранил четырех иностранцеа: Алана Уильямса, Эррика Макколлума, Джейлена Бэрфорда и Ивана Паунича. А больше всех свезло «Нижнему Новгороду», который является базовой командой сборной России. Клуб на протяжении всего сезона делал ставку на россиян и, кажется, не прогадал. Да, в регулярном чемпионате нижегородцы вряд ли уже поднимутся выше четвертого места. Но в плей-офф козыри команды Зорана Лукича выглядят очень сильно.

К слову, в следующем матче 14 марта экзаменовать нижегородцев приедет как раз УНИКС. Игра против лидера чемпионата должна доказать, справедливо ли «Нижнему Новгороду» выписывают авансы, ожидая от них как минимум выхода в полуфинал.

Фото на анонсе: unics.ru