Богачев: УНИКС может потребовать у Брэнтли вернуть все деньги по контракту

Казанский УНИКС надеется мирно решить спор с американским форвардом команды Джарреллом Брэнтли. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил президент клуба Евгений Богачев.

По словам Богачева, казанский клуб не устроил тот факт, что Брэнтли вместе с женой и дочкой покинул Россию до того, как руководство УНИКСа позволило иностранным игрокам вернуться на родину. Еще до начала событий на Украине.

«Мы примем обоюдоприемлемое решение с игроком. Скорее всего, расстанемся по-хорошему, но можем потребовать вернуть все деньги, которые он получил в УНИКСе, поскольку Брэнтли разорвал контракт в одностороннем порядке и не силу форс-мажорных обстоятельств. Он просто принял рекомендацию посольства США в России покинуть нашу страну. Но пока мы окончательно не решали, что и как будем делать с Брэнтли», - пояснил нам ситуацию Богачев.

Источники отмечают, что Джаррелл может попытаться завершить сезон в G-лиге, но казанская команда может предпринять попытку заблокировать эту возможность, поскольку для этого требуется разрешение российского коллектива.

В сезоне-2019/2020 Брэнтли вошёл в символическую пятёрку и в сборную новичков G-лиги НБА, показав в составе фарм-команды «джазменов» «Солт-Лейк-Сити Старз» солидную статистику, набирая в среднем 18,9 очка, 7,7 подбора, 3,6 ассиста и 1,5 перехвата за игру. В УНИКС перешёл в сентябре прошлого года.

На этой неделе УНИКС покинули итальянский разыгрывающий Марко Списсу, американские форварды Джон Браун, Айзэйя Кэнаан, защитники Лоренцо Браун и Джон Холланд, последний даже не успел ни разу сыграть за казанскую команду. Поэтому в завтрашнем домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Цмоки-Минск» (все легионеры покинули белорусский клуб) за УНИКС могут сыграть лишь трое оставшихся легионеров — хорватский форвард Марио Хезонья, нигерийский центровой Тони Джекири, американский форвард О Джей Мэйо.