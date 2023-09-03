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Политика 3 сентября 2023 19:26

Санду: У Молдовы не нашли долга в 800 млн долларов перед «Газпромом»

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Санду: У Молдовы не нашли долга в 800 млн долларов перед «Газпромом»
Президент Молдовы Майя Санду
Фото: Wikipedia.org

Проведенный иностранной компанией аудит выявил отсутствие у Молдовы долга в 800 млн долларов перед ПАО «Газпром». Об этом заявила лидер этой страны Майя Санду на встрече с представительницами «Женской ассоциации» Гагаузии, уточнив, что Правительство сделает соответствующее официальное заявление на следующей неделе.

«<…> [международная компания] сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов [перед „Газпромом”] в 800 млн долларов. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. „Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов, и у вас будет газ”. Мы сказали, что не можем это подписать <…>», — приводит слова политика издание «Новости Гагаузии».

Президент Молдовы добавила, что, на ее взгляд, «если газ продает только монополист, то это не нормально». «И они сказали, что мы не сможем за два месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны. <…> Я считаю, что мы поступили правильно», — уточнила она.

Осенью 2021 года «Газпром» предупреждал, что поставки российского газа в Молдову могут быть прекращены с 1 декабря в случае неуплаты долга, который тогда оценивался в 709 млн долларов.

Тогда Кишинев согласился начать переговоры о выплате задолженности при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы ее наличие. К декабрю 2022 года долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки достиг 43 млн долларов.

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#молдова #Газпром
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