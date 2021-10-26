Молдова заключила с польской компанией контракт на закупку 1 млн куб. метров газа

Молдова заключила контракт о пробной закупке 1 млн куб. метров газа 1 млн куб. метров газа у польской компании PGNiG. Об этом сообщает пресс-служба молдавского Кабмина.

«Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова. На объявленном тендере [государственная компания] Energocom получила семь предложений», — отметили в пресс-службе.

При этом в Кабмине пояснили, что такое решение было принято для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников, а также для выравнивания ставшего слишком низким давления в системе подачи природного газа.

Вместе с тем в Правительстве Молдовы подчеркнули, что переговоры с российским ПАО «Газпром» о подписании долгосрочного соглашения о поставке газа продолжаются. Тариф, по которому жители страны платят за природный газ, остается неизменным.

В свою очередь компания PGNiG заметила, что ей удалось выиграть тендер на поставку газа вместе с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine. Газ будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе, уточняет ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поставки российского газа в Молдову могут быть прекращены с 1 декабря в случае неуплаты долга перед «Газпромом». С учетом просрочки размер задолженности достигла 709 млн долларов, заявил представитель компании Сергей Куприянов.