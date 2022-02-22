Санаторий «Ливадия» полностью готов к приему переселенцев из ДНР и ЛНР

Представитель Федерации профсоюзов Татарстана Ирина Пузакова сообщила о полной готовности казанского санатория «Ливадия» к приему переселенцев из Донецкой и Луганской республик Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Прибытия переселенцев из Донецкой и Луганской республик ожидают в казанском санатории «Ливадия», который полностью готов к приему гостей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила представитель Федерации профсоюзов Татарстана Ирина Пузакова.

«В санатории „Ливадия“ на 100% готовы к прибытию всех гостей, которых ожидается порядка 150 человек. Размещаться они все будут в одном корпусе. Гости, конечно же, смогут гулять по территории и посещать все те развлекательные и оздоровительные программы, которые есть в санатории», — отметила представитель Федерации профсоюзов.

По словам Пузаковой для прибывающих гостей будет выделен отдельный пятиэтажный корпус «Рябина» с двух- и трехместными номерами.

В каждом номере есть одноместные кровати, а также телевизор и холодильник. Все комнаты имеют отдельный туалет, душ и выход на балкон Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В каждом номере есть одноместные кровати, а также телевизор и холодильник. Все комнаты имеют отдельный туалет, душ и выход на балкон», — уточнила главный администратор санатория Юлия Арутюнова.

Кроме того, в столовой будет организовано питание в две смены, чтобы не создавать неудобств как гостям из Донецкой и Луганской народных республик, так и отдыхающим в санатории людям.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.