Самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Яромир, Хухра, Афина и Лея

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 10 по 16 июня, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Саян, Айрат, Юрий, Тимофей, Ян, Яромир, Сабир, Ильяр, Нил, Усман, Юсуф, Асылъяр и Имран. В число самых редких женских имен попали Хухра, Атика, Наргис, Илюзя, Аглая, Эвелина, Афина и Лея.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им следующие имена: Михаил, Роман, Раян, Леон, Амир, Данил, Саид и Мирон. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали такими менами, как Камила, София, Амелия, Ясмина, Амина, Ульяна, Эмилия, Есения, Мия, Айлин и Ева.

Всего в Казани за семь дней родились 374 ребенка: 168 девочек и 206 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1120 граммов, а максимальная — 4630 граммов.

Кроме того, в городе зарегистрировано 249 браков по сравнению с 326 за предшествующую неделю, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на местное Управление ЗАГС.

До этого самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Джамиль, Лука, Весения и Синара, о чем сообщал «Татар-информ».