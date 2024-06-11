Джамиль, Лука, Весения и Синара: названы редкие имена новорожденных в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 3 по 9 июня, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Джамиль, Альвин, Асыл, Даян, Гордей, Риф, Лука, Джамаль, Хаял и Сагдат. В число самых редких женских имен попали Весения, Весна, Илана, Анита, Элая, Дарьяна и Синара.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Реналь, Роман, Камиль, Эмир, Миран, Эмиль, Тимур и Мирон. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали следующими именами: Сафия, Таисия, Азалия, Марьям, Саида, Виктория и Ева.

Всего в Казани за семь дней родились 432 ребенка: 194 девочки и 238 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1045 граммов, а максимальная — 4810 граммов.

Кроме того, в городе зарегистрировано 326 браков по сравнению с 217 за предшествующую неделю, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на местное Управление ЗАГС.

До этого самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Асиль, Лея и Тейя, о чем сообщал «Татар-информ».