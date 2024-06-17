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Новости Татарстана и Казани
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В Казани с начала года на 24% сократилось число разводов
За первые пять месяцев 2024 года в Казани на 24% сократилось число разводов, а количество заключенных браков увеличилось на 1,2%. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии рассказала начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина.
При этом спикер отметила, что слоты свободного времени для регистрации брака в Центре семьи «Казан» на летний свадебный сезон оказались полностью заняты уже весной. По этой причине было решено проводить торжественные регистрации со среды, а также задействовать дополнительные площадки.
«Важный показатель — снижение числа разводов. Цыплят по осени считают, но начало года обнадеживающее, цифры вдохновляющие. Дай бог, чтобы и год мы прожили с большим количеством родившихся малышей в Казани и со снижением числа разводов», — прокомментировал описанные чиновницей тренды мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
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