В Казани с начала года на 24% сократилось число разводов

За первые пять месяцев 2024 года в Казани на 24% сократилось число разводов, а количество заключенных браков увеличилось на 1,2%. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии рассказала начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина.

При этом спикер отметила, что слоты свободного времени для регистрации брака в Центре семьи «Казан» на летний свадебный сезон оказались полностью заняты уже весной. По этой причине было решено проводить торжественные регистрации со среды, а также задействовать дополнительные площадки.

«Важный показатель — снижение числа разводов. Цыплят по осени считают, но начало года обнадеживающее, цифры вдохновляющие. Дай бог, чтобы и год мы прожили с большим количеством родившихся малышей в Казани и со снижением числа разводов», — прокомментировал описанные чиновницей тренды мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.