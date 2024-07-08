Самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Асыл, Есений и Айседора

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 1 по 7 июля, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Риваль, Асыл, Диас, Ризат, Демид, Радомир, Елисей, Есений, Вин и Марк. В число самых редких женских имен попали Радмила, Ника, Айседора, Севиль, Майсара и Никаэль.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им следующие имена: Артем, Амир, Мирон, Радель, Тимур, Платон, Александр, Адель, Анвар и Булат. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали такими именами, как Амина, Асель, Ясмина, Аделина, Марьям, Мия и Ева.

Всего в Казани за семь дней родились 372 ребенка: 183 девочки и 189 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении равнялась 1030 граммам, а максимальная — 4470 граммам.

Кроме того, в городе было зарегистрировано 304 брака, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на местное Управление ЗАГС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что самыми необычными именами юных казанцев в первом полугодии 2024 года стали Багратион, Сююмбике и Весна.