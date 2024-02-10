Самым юным участником «Лыжни России» в Заинском районе стал 3-летний Никита

Фото: "Новости Заинска"

Самым юным участником массовой гонки «Лыжня России» в Заинском районе стал трехлетний Никита Волков, который пришел на соревнования вместе с сестрами и мамой. Об этом пишут «Новости Заинска».

Соревнования прошли на лыжной трассе в лесном массиве микрорайона Новый город. За победу боролись сотрудники предприятий и организаций района, представители сельских поселений, а также школьники, студенты, пенсионеры.

Мать самого юного лыжника Лиана Волкова рассказала, что обе дочери, Ангелина и Дарина, занимаются в спортшколе имени Федора Симашева. «Но когда есть возможность, мы всегда встаем на лыжи всей семьей. Нечего сидеть дома, надо вести активную жизнь!» — считает женщина.

Полным составом пришла на соревнования и многодетная семья Владимира и Венеры Петровых, а победителями семейных стартов стала семья Самигуллиных.

«Зимой в свободное время мы постоянно на лыжах. Занятие спортом — это самое лучшее занятие для всей семьи», — отметил глава семейства.

Фото: "Новости Заинска"

Еще одна участница — Тамара Суркина — рассказала, что раньше часто выходила на лыжную прогулку по зимнему лесу, однако сейчас полностью посвятила себя плетению маскировочных сетей, которые отправляют в зону спецоперации. Сегодня волонтеру смогла найти свободное время, чтобы выйти на старт «Лыжни Татарстана».

Заместитель главы Заинского района Петр Уразайкин, член Президиума Федерации лыжных гонок России Эдуард Галеев вручили медали и дипломы победителям и призерам соревнований, а также наградили золотыми знаками отличия ГТО заинцев, сдавших нормативы на «отлично».

Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Соревнования прошли во многих районах Татарстана. Так, в казанском поселке Юдино на старты вышли более 1,5 тыс. человек, а в Аксубаевском районе – более 500 человек.