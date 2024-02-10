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Общество 10 февраля 2024 18:51

Более 1,5 тыс. человек вышли на дистанции «Лыжни России» на стадионе «Локомотив» в Казани

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Более 1,5 тыс. человек вышли на дистанции «Лыжни России» на стадионе «Локомотив» в Казани
Фото: t.me/kirmosinfo/7611

В казанском поселке Юдино сегодня состоялись забеги в рамках всероссийского состязания «Лыжня России». В гонках на стадионе «Локомотив» приняли участие более 1,5 тыс. человек, сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов.

«И даже мороз не стал помехой — в спортивном празднике на стадионе „Локомотив“ сегодня приняли участие более 1500 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что первыми на старт вышли участники проекта «Школьная родительская лига» — в этом году подключились и родители малышей из детсадов. Первое место среди родителей учащихся заняла школа № 57, родителей воспитанников дошкольных учреждений — детсад № 95.

В забегах также приняли участие работники образовательных учреждений, школьники, коллектив Порохового завода, воспитанники реабилитационного центра мечети «Ярдэм», любители и ветераны лыжного спорта.

Ранее сообщалось, что в Аксубаевском районе на дистанции вышло более 500 человек, самым юным лыжником оказался 4-летний Сагдан Мартынов. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».

#лыжня россии
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