«Самый заразный из всех»: вирусолог объяснил, чем опасен ковидный «кракен»

В России выявлен первый случай заражения «кракеном». Учитывая высокую скорость его распространения, уже очень скоро Татарстан может накрыть новая волна заболеваемости. Чем опасен новый подвид, «Татар-информу» объяснил вирусолог Альберт Ризванов.

Альберт Ризванов: «Новый подштамм – результат любовной связи двух других подвидов „омикрона“ BA.2»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самый заразный подвид»

«Кракен» – это очередной подвид «омикрона», который из-за приобретенных свойств гораздо опаснее предыдущих, объяснил «Татар-информу» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор кафедры генетики КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

«Новый подштамм – результат любовной связи двух других подвидов „омикрона“ BA.2. Образовалось несколько новых мутаций в шиповидном белке на поверхности вируса, которые сделали его более невидимым для иммунной системы», – объяснил «Татар-информу» ученый.

Проще говоря, вирус научился еще лучше прятаться от иммунной защиты, выработанной благодаря вакцинации или после перенесенной болезни.

«Считается, что это самый заразный из всех вариантов коронавируса. Впервые его обнаружили в октябре 2022 года в США, и уже к концу года более 40% всех новых случаев заболевания в США приходилось именно на этот подвид», – отметил Альберт Ризванов.

Если рассматривать с научной стороны, то «кракен» очень удачная версия коронавируса.

Мы увидим подъем заболеваемости и изменится структура – другие штаммы «омикрона» могут быть вытеснены «кракеном» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будет очередная волна»

По сообщению федерального Роспотребнадзора, в России уже зарегистрировали первого заболевшего новым подвидом Covid-19.

Альберт Ризванов объяснил, что довольно непросто определить, когда «кракен» придет в Татарстан. В Америке и Европе он распространился очень быстро. Но стоит помнить, что россияне привиты совсем другой вакциной, существуют и генетические особенности населения, и особенности перенесенных ранее волн.

«Есть высокая вероятность того, что у нас будет очередная волна, скорее всего не девятый вал, но мы увидим подъем заболеваемости и изменится структура – другие штаммы “омикрона” могут быть вытеснены “кракеном”», – заметил член-корреспондент Академии наук РТ.

Однако профессор успокоил татарстанцев: никакой информации о том, что этот подштамм вызывает тяжелые формы течения болезни, к счастью, нет. Он протекает как обычный «омикрон».

От коронавируса как раз можно удачно привиться прямо сейчас, ведь новый подвид еще не пришел в республику Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Covid-19 с нами навсегда»

Не стоит забывать и про то, что традиционно в декабре-январе наблюдают самый пик распространения гриппа. В этом году в Россию пришел штамм гриппа H1N1 2009 года – это свиной грипп.

Шансы подхватить две болезни одновременно невелики, однако такие случаи были в Татарстане.

«Эти вирусы друг с другом не конкурируют. Если человек переболеет Covid-19 или гриппом, организм ослабнет, то может подхватить и другую из этих двух болезней», – отметил он.

Ризванов подчеркнул: если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса, он в особой группе риска. А если несформированный иммунитет у хроника или пожилого человека, то это верный способ перенести эти болезни крайне тяжело.

Ученый посоветовал привиться хотя бы от коронавируса, ведь от гриппа вакцинация в России уже завершилась.

«Если по гриппу уже поздно, потому что он имеет яркую сезонную выраженность, то Covid-19 с нами навсегда. Никогда не поздно привиться», – заметил он.

При вакцинации назально организм дополнительно защищается от новых подвидов на основе «омикрона», в том числе «кракена», поражающих верхние дыхательные пути Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Назальное введение вакцины эффективно против новых подштаммов»

Вирусолог добавил, что от коронавируса как раз можно удачно привиться прямо сейчас, ведь новый подвид еще не пришел в республику и пока скачка заболеваемости нет.

«Появилась назальная форма “Спутника V”, которая формирует иммунитет в слизистых. Ведь они являются входными воротами для коронавируса. При вакцинации назально организм дополнительно защищается от новых подвидов на основе “омикрона”, в том числе “кракена”, ведь они поражают верхние дыхательные пути», – объяснил Альберт Ризванов.

Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что вовремя сделанная прививка должна уберечь от тяжелого течения любых штаммов.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»