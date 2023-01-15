«Самый заразный из всех»: вирусолог объяснил, чем опасен ковидный «кракен»
В России выявлен первый случай заражения «кракеном». Учитывая высокую скорость его распространения, уже очень скоро Татарстан может накрыть новая волна заболеваемости. Чем опасен новый подвид, «Татар-информу» объяснил вирусолог Альберт Ризванов.
«Самый заразный подвид»
«Кракен» – это очередной подвид «омикрона», который из-за приобретенных свойств гораздо опаснее предыдущих, объяснил «Татар-информу» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор кафедры генетики КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.
«Новый подштамм – результат любовной связи двух других подвидов „омикрона“ BA.2. Образовалось несколько новых мутаций в шиповидном белке на поверхности вируса, которые сделали его более невидимым для иммунной системы», – объяснил «Татар-информу» ученый.
Проще говоря, вирус научился еще лучше прятаться от иммунной защиты, выработанной благодаря вакцинации или после перенесенной болезни.
«Считается, что это самый заразный из всех вариантов коронавируса. Впервые его обнаружили в октябре 2022 года в США, и уже к концу года более 40% всех новых случаев заболевания в США приходилось именно на этот подвид», – отметил Альберт Ризванов.
Если рассматривать с научной стороны, то «кракен» очень удачная версия коронавируса.
«Будет очередная волна»
По сообщению федерального Роспотребнадзора, в России уже зарегистрировали первого заболевшего новым подвидом Covid-19.
Альберт Ризванов объяснил, что довольно непросто определить, когда «кракен» придет в Татарстан. В Америке и Европе он распространился очень быстро. Но стоит помнить, что россияне привиты совсем другой вакциной, существуют и генетические особенности населения, и особенности перенесенных ранее волн.
«Есть высокая вероятность того, что у нас будет очередная волна, скорее всего не девятый вал, но мы увидим подъем заболеваемости и изменится структура – другие штаммы “омикрона” могут быть вытеснены “кракеном”», – заметил член-корреспондент Академии наук РТ.
Однако профессор успокоил татарстанцев: никакой информации о том, что этот подштамм вызывает тяжелые формы течения болезни, к счастью, нет. Он протекает как обычный «омикрон».
«Covid-19 с нами навсегда»
Не стоит забывать и про то, что традиционно в декабре-январе наблюдают самый пик распространения гриппа. В этом году в Россию пришел штамм гриппа H1N1 2009 года – это свиной грипп.
Шансы подхватить две болезни одновременно невелики, однако такие случаи были в Татарстане.
«Эти вирусы друг с другом не конкурируют. Если человек переболеет Covid-19 или гриппом, организм ослабнет, то может подхватить и другую из этих двух болезней», – отметил он.
Ризванов подчеркнул: если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса, он в особой группе риска. А если несформированный иммунитет у хроника или пожилого человека, то это верный способ перенести эти болезни крайне тяжело.
Ученый посоветовал привиться хотя бы от коронавируса, ведь от гриппа вакцинация в России уже завершилась.
«Если по гриппу уже поздно, потому что он имеет яркую сезонную выраженность, то Covid-19 с нами навсегда. Никогда не поздно привиться», – заметил он.
«Назальное введение вакцины эффективно против новых подштаммов»
Вирусолог добавил, что от коронавируса как раз можно удачно привиться прямо сейчас, ведь новый подвид еще не пришел в республику и пока скачка заболеваемости нет.
«Появилась назальная форма “Спутника V”, которая формирует иммунитет в слизистых. Ведь они являются входными воротами для коронавируса. При вакцинации назально организм дополнительно защищается от новых подвидов на основе “омикрона”, в том числе “кракена”, ведь они поражают верхние дыхательные пути», – объяснил Альберт Ризванов.
Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что вовремя сделанная прививка должна уберечь от тяжелого течения любых штаммов.
Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»