Самый юный помощник фронта: 6-летний Илья из Нижнекамска плетет сети для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамцу Илье Хузину всего шесть лет, но он уже точно знает, зачем нужен маскировочный камуфляж: «Чтобы солдаты прятались».

Вместе со взрослыми мальчик приходит в пункт на Студенческой, 13 и старательно вплетает лоскутки ткани в полотно. Его пример вдохновляет – сюда приходят пенсионеры, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Уже более трех лет волонтеры центра «Семья» создают защитные полотна, которые отправляются на линию фронта. Более двух тысяч сетей уже спасли не одну жизнь, укрывая бойцов и технику от вражеских беспилотников.

Каждое движение в пункте «Семья» наполнено смыслом. Пока одни плетут, другие нарезают ткань. Фания Габдуллина – настоящий мастер своего дела. В ее руках даже простая полоска ткани становится вкладом в дело Победы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Молитву мы читаем, вот сеть сделали. Каждый внутри себя что-то сказал. У нас здесь национальностей много. Все делается внутренне. Громких возгласов нет, но все с душой», – говорит Фания.

Сегодня волонтеры обращаются к горожанам за поддержкой – необходимо срочно собрать средства на закупку новой ткани.

Волонтеры отмечают: материалы для работы нужны постоянно. Один рулон ткани – это 290 метров, из него можно изготовить всего три сети. Времени на раздумья нет – бойцы на передовой ждут поставок.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«К сожалению, у нас нет собственных средств, чтобы закупать ткань. Только за счет сборов продолжается работа, – рассказывает директор центра «Семья» Дарья Хузина. – Сейчас мы заказали материал, но средств не хватает. Если есть желающие помочь – мы будем безмерно благодарны. Приходите к нам, участвуйте в плетении или поддержите финансово».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.