Самый юный помощник фронта: 6-летний Илья из Нижнекамска плетет сети для СВО
Нижнекамцу Илье Хузину всего шесть лет, но он уже точно знает, зачем нужен маскировочный камуфляж: «Чтобы солдаты прятались».
Вместе со взрослыми мальчик приходит в пункт на Студенческой, 13 и старательно вплетает лоскутки ткани в полотно. Его пример вдохновляет – сюда приходят пенсионеры, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями.
Уже более трех лет волонтеры центра «Семья» создают защитные полотна, которые отправляются на линию фронта. Более двух тысяч сетей уже спасли не одну жизнь, укрывая бойцов и технику от вражеских беспилотников.
Каждое движение в пункте «Семья» наполнено смыслом. Пока одни плетут, другие нарезают ткань. Фания Габдуллина – настоящий мастер своего дела. В ее руках даже простая полоска ткани становится вкладом в дело Победы.
«Молитву мы читаем, вот сеть сделали. Каждый внутри себя что-то сказал. У нас здесь национальностей много. Все делается внутренне. Громких возгласов нет, но все с душой», – говорит Фания.
Сегодня волонтеры обращаются к горожанам за поддержкой – необходимо срочно собрать средства на закупку новой ткани.
Волонтеры отмечают: материалы для работы нужны постоянно. Один рулон ткани – это 290 метров, из него можно изготовить всего три сети. Времени на раздумья нет – бойцы на передовой ждут поставок.
«К сожалению, у нас нет собственных средств, чтобы закупать ткань. Только за счет сборов продолжается работа, – рассказывает директор центра «Семья» Дарья Хузина. – Сейчас мы заказали материал, но средств не хватает. Если есть желающие помочь – мы будем безмерно благодарны. Приходите к нам, участвуйте в плетении или поддержите финансово».
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
Материл подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.