«Самый лучший подарок»: боец с СВО приехал к сыну на день рождения в Челны

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семьи защитников Родины получают продуктовые наборы от главы Набережных Челнов Наиля Магдеева. Такие подарки вручаются практически на все праздники и стали доброй традицией. Семья бойца с позывным Граф встретила гостей в полном составе. В краткосрочный отпуск приехал и сам военнослужащий – он успел на день рождения младшего сына.

«В прошлом году он не смог приехать. В этом году приехал, и я очень сильно рад. Это самый лучший подарок на свете», – поделился сын бойца Булат.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У военнослужащего двое детей, и каждый из них считает отца Героем.

«В школе меня поддерживают. Я уже рассказывал, что мой отец на войне, защищает Родину. Это непростая работа, но я горжусь им, и мои одноклассники тоже гордятся», – сказал старший сын Салават.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Более двух лет военнослужащий находится в зоне СВО – он был призван в октябре 2022 года по частичной мобилизации. Боец отмечает, как меняются города в новых регионах страны:

«Восстановление инфраструктуры идет полным ходом: дороги, села, большие города. Мариуполь, Донецк, Волноваха за два года преобразились – стали красивыми, появились новые дома, школы, детские сады», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поздравить бойца с праздником приехал глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов, который вручил семье продуктовый набор от мэра Наиля Магдеева. По словам супруги военнослужащего Алины, такие подарки они получают регулярно.

«На каждый праздник – 23 Февраля, 8 Марта, Новый год – нам вручают большие коробки с продуктами. Это всегда приятно», – поделилась она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Всего в Комсомольском районе 680 семей военнослужащих, которые находятся на передовой.

«Они защищают нашу страну, нас с вами, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы могли растить и воспитывать наших детей», – отметил Ленар Ахметзянов.

Такие же продуктовые наборы получают семьи военнослужащих из Автозаводского и Центрального районов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой