На пустыре рядом с Нацбиблиотекой в Казани появится детский парк отдыха

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На территории рядом с Национальной библиотекой РТ в Казани обустроят детский парк отдыха. Сейчас эта площадка выглядит как пустырь, на котором нет ни растений, ни какого-либо покрытия, она бросается в глаза на фоне окружающей зелени и набережной. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова ее благоустроят и озеленят, превратив в новое уютное общественное пространство.

Вместе с мэром города Ильсуром Метшиным Минниханов сегодн осмотрел территорию будущего парка и ознакомился с проектом, который дорабатывает Институт развития Казани. Концепция парка предполагает создание единого пространства на территории между библиотекой и экстрим-парком «Урам». От Сада Фукса создадут спуск по лестнице по зеленым холмам к самой площадке. В парке появятся игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания. Кроме того, здесь планируется установить павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поддержал проект будущего парка. Он подчеркнул, что на набережных очень важно создавать площадки для детей, напомнив, что рядом также находится популярный у молодежи экстрим-парк «Урам».

Раис Татарстана поручил всем ответственным подготовить все необходимое и приступить к реализации проекта.