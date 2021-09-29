Самый дешевый билет на игру Россия - Словакия в Казани стоит 500 рублей

Российский футбольный союз начал реализацию билетов на игру отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии. Матч пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Цена билетов на игру на момент старта продаж варьировалась от 500 до 1500 рублей. При этом на момент публикации этой новости на сайте билетного оператора оставались билеты лишь по 600 и 700 рублей.

Стоит отметить что максимально разрешенное количество болельщиков, которые смогут посетить игру составит 30% от вместимости стадиона, то есть не более 13 500 зрителей.

Вход на стадион будет возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании. Отрицательный результат ПЦР-теста не даст права прохода на арену.

Интересно, что на афишу предстоящего матча были помещены два нынешних игрока «Рубина» (голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников), а также экс-полузащитник казанского клуба, а ныне игрок московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.