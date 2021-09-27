На матч Россия – Словакия в Казани пустят только вакцинированных или переболевших ковидом

Во вторник, 28 сентября, начнется реализация билетов на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными сборными России и Словакии. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 8 октября, начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Максимально разрешенное количество болельщиков, которые смогут посетить игру составит 30% от вместимости стадиона, то есть не более 13 500 зрителей, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Вход на стадион будет возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании. Отрицательный результат ПЦР-теста не даст права прохода на арену.

При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кода, подтверждающего у зрителей наличие действующего сертификата о получении второго компонента вакцины от Covid-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации, или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность. Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.

Зрителям, не достигшим 18 лет, если их сопровождают родители или законные представители, предъявившие QR-код, сертификат для доступа на стадион не требуется.