Два игрока «Рубина» включены в итоговый состав сборной России по футболу

Илья Самошников

Фото: www.rubin-kazan.ru

Два футболиста казанского «Рубина» – голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников – попали в итоговый состав национальной сборной России по футболу для подготовки и участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении.

Матч против словацкой команды пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» (начало в 21:45), а со словенцами россияне сыграют 11 октября в Мариборе (начало игры в 21:45).

Напомним, что Дюпин и Самошников уже не первый раз вызываются в состав сборной России. Однако если Дюпин еще не сыграл за сборную ни одной игры, то Самошников провел уже три игры, дебютировав в сборной 1 сентября этого года в игре против Хорватии.