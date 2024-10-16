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Самую высокую мечеть в РФ построят в Дагестане
В дагестанском Дербенте будет возведена самая высокая мечеть в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана.
«Масштабный проект представляет собой комплекс зданий мечети, храма и синагоги, объединенных единым парковым пространством. Высота минаретов мечети составит 88 метров, что даст зданию статус самой высокой мечети в стране», – сказано в сообщении.
Уточняется, что общая площадь территории молельного комплекса составит 35 гектаров. Здесь также расположатся несколько музеев, библиотека, конференц-залы.
Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил церемонию открытия Ново-Слободской мечети Казани.
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