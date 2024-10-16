Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленной Ново-Слободской мечети

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил церемонию открытия Ново-Слободской мечети Казани, также известной как Белая мечеть. Вместе с руководителем республики в мероприятии приняли участие мэр столицы РТ Ильсур Метшин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«В этой древней мечети не читали намаз сто лет. Но сегодня мечеть наконец достроена», — подчеркнул в своем выступлении Минниханов.

Имаму мечети Фариду хазрату Салману вручили посох муллы.

Другие исторические названия Белой (Ново-Слободской) мечети — «Урта-таш№, 7-я соборная, 11-я соборная. Здание было построено в 1801–1803 годах на месте первой, деревянной мечети Ново-Татарской слободы. В 1929 году мечеть была закрыта. В разные годы в этом здании располагались Клуб меховщиков, татарская школа и другие организации. В 2024 году по инициативе Раиса РТ за счет средств благотворителей были проведены масштабные реставрационные работы.

О реставрации мечети подробнее читайте в материале «Татар-информа» 100 лет спустя: после восстановления свои двери откроет Белая мечеть в Казани.