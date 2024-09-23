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Легенда «Рубина» Карадениз: «Дай бог, чтобы Эрдоган приехал и открыл мою мечеть в Казани»
Легенда казанского футбола – турецкий форвард «Рубина» Гекдениз Карадениз с прошлого года трудится главным тренером «Рубина-2». Как он себя чувствует в новой роли, приедет ли на открытие его мечети президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Гекдениз рассказал корреспонденту «ТИ-Спорт».
«Нашел меня для «Рубина» именно Бердыев»
Гекдениз, работа с «Рубином-2» приносит вам удовлетворение?
У меня есть свой тренерский план. Я по нему и работаю в данный момент. Это подготовка молодых игроков для первой команды «Рубина». Если мой план не принесет результат, я не буду работать тренером в этой команде. Мне очень важно готовить молодые кадры для «Рубина».
Какой клуб вам ближе – родной «Трабзонспор» или «Рубин»? Вы играли только за эти два клуба.
«Трабзонспор».
Как в свое время на вас в Трабзоне вышел тогдашний спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов?
– Я не раз об этом говорил. Это Курбан Бердыев захотел видеть меня в своей команде, он работал в Турции, когда я еще играл по детским возрастам, и хорошо знал наш футбол. А Сайманов был тем официальным лицом, кто от имени «Рубина» вышел на переговоры с «Трабзонспором». А когда Курбан Бекиевич возглавил «Рубин», я уже успел проявить себя в Турции. Поэтому нашел меня именно Бердыев.
«Сейчас именно Семак лучший тренер в России. А это школа Курбана Бердыева»
Тренерская дуэль в чемпионате Второй лиги с главным тренером (уволен со своего поста 18 сентября, – прим. «ТИ-Спорт») казанского «Сокола» Сергеем Рыжиковым, с которым вы много лет играли в «Рубине», принципиальна для вас?
Меня такое противостояние только радует и дает дополнительную энергию. Хороший игрок был. А сейчас в моей команде с вратарями работает его младший брат Андрей, он тренирует Сергея Рыжикова-младшего, сына моего одноклубника, он тоже вратарь.
Запомнился матч Лиги чемпионов 20 октября 2009 года в Барселоне на «Камп Ноу»?
Конечно. Я помню все моменты той встречи. Это была одна из тех игр «Рубина», после которой казанскую команду узнали в мире. Это была сильнейшая реклама городу Казани, Татарстану. Очень важный матч был. В начале встречи Саша Рязанцев забил от бровки, после перерыва Златан Ибрагимович восстановил равновесие, 1:1. А я забил победный гол «Рубина».
Чем вы можете объяснить целую россыпь тренеров, появившихся из чемпионских составов «Рубина»: Сергей Семак, Денис Бояринцев, Сергей Рыжиков, Роман Шаронов, Гекдениз Карадениз, хорват Степан Томас, украинец Сергей Ребров. Некоторые из них сборные тренировали. Играя с Семаком, думали ли, что он станет таким успешным тренером?
Да, глядя на Семака, я думал, что его ждет тренерская карьера. Он был отличным игроком, поэтому стал отличным тренером, потому что всегда много и успешно работал. Всегда развивал в себе лучшие качества. И главное, питерский «Зенит» поддержал Сергея, это очень важно. В клубе ему доверяют, что играет немаловажную роль. На мой взгляд, сейчас именно Семак лучший тренер в России. А все это школа Курбана Бердыева.
«Дети говорят по-русски и по-татарски»
Сергей Рыжиков сказал мне, что вы почти все понимаете по-русски.
– Пятьдесят на пятьдесят.
Это правда, что в свое время Курбан Бердыев не взял вас в тренерский штаб «Рубина» именно из-за незнания языка?
– Я в это не верю. В футболе есть один язык во всем мире. Смотрите на поле, там все видно. Добавить мне нечего. Думаю, что игроки «Рубина-2» меня понимают. Если не понимали бы, то не играли бы. К слову, португалец Жозе Моуриньо, тренирующий сейчас стамбульский «Фенербахче», не знает турецкого языка.
Ваши трое детей говорят по-татарски и по-русски?
– Да, все говорят и понимают.
А они знают, что на стадионе «Трабзонспора» один из входов на стадион носит имя их отца, ваше имя?
– Да, мои дети всегда интересуются моей работой, что и как я добился. Они все знают и гордятся своим отцом – сыновья Демир, Топрак, дочь Наз.
«В Казани чувствую себя как дома»
В одном из интервью вы сказали, что чувствуете себя в России в безопасности, можете подтвердить свои слова?
– Да. Россия и Татарстан – это мой дом. Человек всегда чувствует себя дома в безопасности. Именно так я себя и чувствую в Казани. Поэтому я не вижу никаких проблем с безопасностью.
Мысли о принятии гражданства России у вас есть?
– Почему нет? В Турции сейчас живет много россиян, получивших турецкое гражданство. Здесь, в Казани, тоже много турков. Я не знаю закона, могу ли я получить российское гражданство. Если у меня будет такая возможность, то почему бы и нет. Получу, если будет такая возможность. Но и отказываться от турецкого гражданства я не хочу. Я провел за свою сборную 50 матчей, забил 6 голов. Но, повторюсь, с радостью приму и возьму российское гражданство.
В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Казань на саммит стран БРИКС. Ваша давнишняя мечта, чтобы именно он официально открыл мечеть в 11 километрах от Казани, которую вы построили на свои средства. Насколько это реально?
Да, работа в этом направлении продолжается. Дай бог, чтобы Эрдоган приехал и открыл мою мечеть.
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