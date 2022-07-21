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Политика
21 июля 2022  12:11

Самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак» впервые применили на Украине

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Самая дальнобойная винтовка в мире СВЛК-14С «Сумрак» российского производства впервые использована во время спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С», — рассказал собеседник агентства. По его словам, винтовка использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, поскольку местность не всегда подходила для ее нормальной работы на больших расстояниях.

Среди достоинств «Сумрака» информатор отметил сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. Он также обратил внимание на то, что винтовка довольно тяжелая и дорогостоящие патроны для нее непросто достать, особенно в условиях боевых действий.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции и поставлять Украине вооружение. 

 

 

#спецоперация на Украине #вооружение
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