Самолеты ВКС вывезли из Казахстана уже более 1,7 тыс. россиян и иностранцев

Самолеты ВКС России вывезли с территории Казахстана 1 719 граждан РФ и иностранцев. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1 719 российских и иностранных граждан», — заявили в министерстве.

Так, например, вчера 146 граждан РФ были доставлены из аэропорта Алма-Аты, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В Минцифры добавили, что для граждан России, находящихся или находившихся на территории республики с 5 января, отменяется роуминг. Также им предоставляется 120 бесплатных минут в сутки.