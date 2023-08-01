Авиакомпания «Туркменистан» решила перенаправить рейсы из Москвы в Казань

Фото: © «Татар-информ»

Авиакомпания «Туркменистан» решила временно прекратить выполнять рейсы из Ашхабада в Москву и обратно. Вместо этого самолеты с сегодняшнего дня будут летать в Казань.

«В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов», – говорится на сайте «Туркменских авиалиний».

Сегодня ночью была пресечена атака киевского режима беспилотниками по объектам в городе Москве и Московской области. Это не первая попытка ВСУ за последние дни. Ночью 30 июля украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити.