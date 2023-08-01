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Минобороны назвало атаку беспилотников на Москву терактом, предпринятым Киевом
Сегодня ночью пресечена попытка атаки киевского режима беспилотниками по объектам в городе Москве и Московской области, сообщают в Минобороны России.
Отмечается, что два украинских беспилотника уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Камера видеонаблюдения сняла момент попадания беспилотника в здание в «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки поврежден фасад на уровне 21 этажа башни Москва-Сити, нарушено остекление.
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