Самолет Минобороны вернул в Россию 28 человек из Нур-Султана

Самолет Минобороны эвакуировал в Россию 28 граждан, находившихся в столице Казахстана. Об этом со ссылкой на департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД сообщает РИА Новости.

«10 января в 15.45 мск военно-транспортным самолетом Минобороны из Нур-Султана возвратились на Родину 28 российских граждан», — говорится в сообщении.

Накануне военно-транспортная авиация Минобороны вывезла двумя рейсами из Алма-Аты находящихся там граждан России, которые пожелали покинуть Казахстан.

Как ранее сообщил полномочный представитель Татарстана в Казахстане, граждане России могут обратиться за помощью в вылете из страны. Покинуть республику через Киргизию можно и без ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Также в стране создан кризисный штаб при посольстве России, который уточняет местонахождение граждан РФ и помогает им покинуть Казахстан.