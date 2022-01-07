Россияне смогут покинуть Казахстан через Киргизию без ПЦР-тестов

Граждане России смогут покинуть Казахстан и вернуться домой через Киргизию не имея ПЦР-теста на Covid-19. Об этом в своем Instagram сообщил полномочный представитель РТ в Казахстане Денис Валеев.

«Если вы решите вернуться в Российскую Федерацию через Бишкек, Полномочное представительство поможет вам добраться до Бишкека от пункта пограничного контроля на казахо-кыргызской границе и разместиться в гостиницах до вылета в Москву или Казань», — говорится в сообщении.

Для получения подробной информации и помощи в выезде из Казахстана можно позвонить на номера +7(705)755-00-51 и +7(917)285-53-37 (полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев).