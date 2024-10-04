«Самое дорогое и ценное в зоне СВО»: нижнекамцы отправили бойцам именные посылки

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры Нижнекамска отправили военнослужащим именные посылки, собранные женами и родственниками солдат. В коробках необходимые теплые вещи, медикаменты, дачный урожай и многое другое.

Именные посылки доставят члены Союза добровольцев Донбасса из Нижнекамска, а также «Боевого братства». Получатели — бойцы полков 37, 430, 137 и 1232, батальона «Алга» и 80-й арктической бригады.

«Нижнекамцы — очень добродушные люди, но хотелось бы, чтобы в нашей команде стало больше народу, чтобы все помогали, кто чем может. Наступает осень, холода, необходимы теплые вещи — термобелье, носки теплые, средства гигиены всегда актуальны, медикаменты — это жаропонижающие, антибиотики, витамины», — рассказала председатель СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо коробок, волонтеры загрузили комплект колес, несколько мешков окопных свечей и овощи, выращенные на нижнекамской земле. Бывший контрактник с позывным Волчок признался, что такие посылки из дома — самое дорогое и ценное в зоне спецоперации. Больше всего солдаты радуются варенью, соленьям и сладостям.

«Нигде этого не купишь, приходится подолгу сидеть в окопах, когда приходишь, говорят: „Ребята, вот там привезли всё“. Поели, вспомнили о доме, сразу приятно на душе становится», — поделился Волчок.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры группы «Добрые сердца» уже вовсю готовят к отправке осенние вещи. Если жители города и района хотят помочь бойцам, можно обратиться в общественный центр микрорайона на Химиков, 72Б.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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