Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня

Россия и США достигли договоренности относительно даты и места переговоров Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. По данным пресс-службы Кремля, мероприятие пройдет 16 июня в Женеве (Швейцария).

Президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также проблемы, касающиеся стратегической стабильности. Кроме того, в повестке дня — «актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией Covid-19 и урегулирование региональных конфликтов».

Ранее СМИ уже называли Женеву возможным местом для проведения переговоров. В частности, об этом сообщали CNN и NBC.