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Ру Тат
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25 мая 2021  16:28

СМИ: Встреча Путина и Байдена состоится в Швейцарии

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Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированных представителей американской стороны.

Согласно данным официальных лиц, отмечает телеканал, «Женева стала финальным претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами».

Ожидается, что российско-американский саммит будет организован 15–16 июня — после завершения первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность. При этом «конкретная повестка дня и формат встречи в Швейцарии все еще согласовываются».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия формально согласилась на проведение саммита с Соединенными Штатами. Это произошло во время состоявшихся в Женеве переговоров секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

#путин владимир #россия и сша #джо байден
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