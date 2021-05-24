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Ру Тат
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24 мая 2021  18:22

NBC: Белый Дом назвал Женеву вероятным местом встречи Путина и Байдена

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Наиболее вероятно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве. Об этом сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт со ссылкой на администрацию США.

«Женева (Швейцария) — наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в [американской] администрации», — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

Журналист не указал никаких подробностей, лишь упомянул слова американского лидера о том, что главной целью саммита станет снятие напряженности в отношениях двух стран.

Ранее СМИ, в том числе издание Politico, назвали возможные места для встречи Путина и Байдена.

#переговоры #Владимир Путин #байден джозеф
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