NBC: Белый Дом назвал Женеву вероятным местом встречи Путина и Байдена

Наиболее вероятно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве. Об этом сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт со ссылкой на администрацию США.

«Женева (Швейцария) — наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в [американской] администрации», — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

Журналист не указал никаких подробностей, лишь упомянул слова американского лидера о том, что главной целью саммита станет снятие напряженности в отношениях двух стран.

Ранее СМИ, в том числе издание Politico, назвали возможные места для встречи Путина и Байдена.