Шамиль Тарпищев: Выставка «Россия» и дни регионов на ее полях должны стать традицией

Проведение такого события, как Международная выставка-форум «Россия» и дни регионов на ее полях, должно стать традицией. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Это должно быть традицией, я вчера уже был на Дне Мордовии, поэтому для меня это знаковое событие. Это достаточно большой праздник», — сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня в пяти локациях ВДНХ развернется День Татарстана — экспозиция представит значимые достижения республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Площадку посетит Раис РТ Рустам Минниханов.

Шамиль Тарпищев также восхитился системным подходом Татарстана к развитию всех видов спорта. Он отметил, что в регионе проходит множество международных состязаний.

«В Татарстане уникальная ситуация — развиваются все виды спорта, ни в одном регионе России такого нет. И системность, с который каждый вид спорт развивается, восхищает», — сказал президент Федерации тенниса РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на форум «Россия» в Москве начали прибывать гости для участия в Дне Татарстана. Площадку посетит Раис РТ Рустам Минниханов.