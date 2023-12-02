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Шамиль Тарпищев: Выставка «Россия» и дни регионов на ее полях должны стать традицией
Проведение такого события, как Международная выставка-форум «Россия» и дни регионов на ее полях, должно стать традицией. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Это должно быть традицией, я вчера уже был на Дне Мордовии, поэтому для меня это знаковое событие. Это достаточно большой праздник», — сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня в пяти локациях ВДНХ развернется День Татарстана — экспозиция представит значимые достижения республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Площадку посетит Раис РТ Рустам Минниханов.
Шамиль Тарпищев также восхитился системным подходом Татарстана к развитию всех видов спорта. Он отметил, что в регионе проходит множество международных состязаний.
«В Татарстане уникальная ситуация — развиваются все виды спорта, ни в одном регионе России такого нет. И системность, с который каждый вид спорт развивается, восхищает», — сказал президент Федерации тенниса РФ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на форум «Россия» в Москве начали прибывать гости для участия в Дне Татарстана. Площадку посетит Раис РТ Рустам Минниханов.
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